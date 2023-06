Equipe de France: Boubacar Kamara, un voyage de noces annulé… pour aucune minute disputée

Appelé en renfort pour pallier le forfait d'Adrien Rabiot, Boubacar Kamara n'a disputé aucune minute avec les Bleus face à Gibraltar et la Grèce. Un coup dur pour le joueur d'Aston Villa, qui avait reporté son voyage de noces pour répondre présent à Clairefontaine.



L'épouse de Boubacar Kamara va se souvenir longtemps de ce mois de juin. Fraîchement mariée au joueur d'Aston Villa, l'influenceuse Coralie Porrovecchio devait partir en voyage de noces avec son mari... jusqu'à ce que Dider Deschamps ne change leurs plans en appelant le milieu de 23 ans pour le dernier rassemblement de la saison en raison du forfait d'Adrien Rabiot. Un petit séjour à Clairefontaine... pour du beurre, puisque Kamara n'a disputé aucune minute face à Gibraltar et la Grèce.







"J'espère que Madame ne m'en voudra pas trop"



Une désillusion pour celui qui a assisté depuis le banc aux deux victoires de l'équipe de France dans cette campagne de qualifications pour l'Euro 2024. Un coup dur aussi pour son épouse, qui a dû reporter son voyage de noces.



Pourtant, Didier Deschamps a préféré donner du temps de jeu à tous les joueurs de champ, à l'exception de Marcus Thuram, Jordan Veretout et donc Boubacar Kamara, qui espérait au moins gratter quelques minutes pour oublier le report de son voyage.



Quelques jours après avoir appelé l'ancien Marseillais, le sélectionneur des Bleus n'était pourtant pas au courant que ce dernier partait en lune de miel.



"J'espère que Madame ne m'en voudra pas trop", avait déclaré "DD" à Franceinfo. Après ce rassemblement, pas si sûr...