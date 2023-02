Équipe de France : Raphaël Varane va prendre sa retraite internationale

C’est une véritable bombe que nous venons d’apprendre en ce jeudi plutôt paisible d’après-mercato hivernal. D’après les informations du quotidien Le Parisien, le défenseur de Manchester United va révéler sa retraite internationale, à 29 ans seulement.



L’annonce devrait être officialisée par le principal intéressé sous peu. Il aura donc connu sa dernière sélection lors de la finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine.



Le joueur formé au RC Lens ne devrait ainsi plus défendre les couleurs tricolores lors des prochains rendez-vous internationaux. Une décision qui peut surprendre, forcément, puisque le Red Devil n’a même pas encore fêté ses 30 ans, et est dans la période où les joueurs évoluant à son poste sont généralement à leur prime. Mais toujours selon le journal, c’est une décision bien méditée par celui qui a porté le maillot tricolore à 93 reprises (5 buts).



Varane a besoin de repos

Il serait ainsi fatigué, mentalement et physiquement, et voudrait donc avoir plus de repos, mais aussi du temps libre pour profiter de sa famille. Il faut signaler qu’il a connu de nombreux pépins physiques ces dernières années, et qu’il pourra donc maintenant se ménager un peu pendant les trêves internationales.



Le scénario de la dernière finale, perdue aux tirs au but face à l’Argentine, l’a aussi en quelque sorte conforté dans cette décision. Tout comme le fait de savoir que derrière, une nouvelle génération de défenseurs tricolores arrive fort, et que son départ devrait être plus ou moins bien couvert.



Le média indique d’ailleurs qu’il a tout de même senti un fossé générationnel entre sa génération et celles des plus jeunes. Un sacré coup dur tout de même pour Didier Deschamps, alors que tout indiquait que le brassard de capitaine lui était destiné, Hugo Lloris ayant aussi arrêté son aventure en sélection. Varane devrait bientôt prendre la parole pour expliquer de vive voix cette décision.



Footmercato