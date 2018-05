Equipe de France : frustré, Rabiot écrit à la FFF et refuse d'être suppléant

C'est l'une des grosses surprises de la liste de Didier Deschamps. Régulièrement convoqué depuis la fin de l'Euro 2016, Adrien Rabiot a finalement été mis de côté par le sélectionneur de l'équipe de France pour la Coupe du monde en Russie. Un choix fort réalisé par l'homme de 49 ans qui n'a pas du tout apprécié l'état d'esprit jugé négatif du milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

Suppléant, très peu pour Rabiot

Et la réaction du natif de Saint-Maurice a probablement donné raison à l'entraîneur basque. En effet, le quotidien régional Le Parisien affirme que Rabiot, frustré d'avoir été mis de côté au dernier moment, a signifié dans un courrier envoyé à la FFF, après mûre réflexion, son refus d'être suppléant.



Un choix très fort et surprenant que «le staff tricolore aurait tenté d'infléchir», précise le journal. Rabiot considère en effet «qu'il n'a pas à suivre un travail athlétique au cas où, ni à se rendre immédiatement disponible si Didier Deschamps devait faire appel à lui», rajoutent nos confrères. Rappelons que les suppléants ne seront pas présents physiquement à Clairefontaine et resteront chez eux jusqu'au dépôt de la liste définitive auprès de la FIFA, le 4 juin.

Une carrière internationale déjà en péril ?

Une décision qui risque d'avoir de très lourdes conséquences pour le Francilien, dont l'avenir en équipe de France s'inscrit d'ores et déjà en pointillés, à seulement 23 ans. Le sélectionneur national, qui n'a pas dû apprécier la nouvelle, devrait d'ailleurs s'exprimer à ce sujet ce mercredi en conférence de presse.



Dans le cas où un des milieux appelés venait à jeter l'éponge, c'est désormais Moussa Sissoko qui se retrouve en pole pour éventuellement intégrer le groupe France avant le 4 juin. Un joueur sur qui Deschamps peut compter les yeux fermés, contrairement à Rabiot, qui ne fait décidément rien comme les autres...