Équipe du Sénégal : Pape Thiaw prône un projet de jeu offensif

Pape Thiaw, le sélectionneur par intérim de l’équipe nationale du Sénégal, a clairement affiché son souhait d'instaurer un jeu offensif. Lors de la rencontre contre le Malawi (4-0), il a expérimenté plusieurs schémas tactiques, passant du 4-2-3-1 au 4-3-3, avant de conclure en 4-4-2. En conférence de presse après le match, il a expliqué que son projet de jeu repose sur une approche offensive, et qu'il a pris le temps de discuter avec ses joueurs pour leur présenter son projet de jeu.



Devant les journalistes, Pape Thiaw a expliqué la stratégie qui lui a permis de venir à bout des Malawites. Il a expliqué sa façon de voir le projet de jeu qu'il veut mettre en place.



« Pour le système 4-3-3, je me suis entretenu avec les joueurs, c'est ce qui est normal. Quand on vient d'arriver, il faut discuter avec les joueurs, surtout les cadres, pour leur faire comprendre, comment je veux qu'on joue », a-t-il confié avant d’ajouter : « je leur ai dit que je joue offensif et qu'après chaque perte de balle, il faut aller à la récupération. C'est ce que j'ai dit aux joueurs et c'était normal ».



"Beaucoup plus de palettes techniques"



Pape Thiaw est revenu sur son changement de système en seconde période. « Par rapport au système que j'ai mis en place, je croyais que ça allait marcher. Mais en première mi-temps, nous avons vu que Formose Mendy était plus costaud défensivement et qu'offensivement ce n'est pas ce que nous voulions. Alors j'ai mis Habib Diarra qui nous a apporté un plus offensivement, même s'il n'est pas un latéral », a expliqué le coach intérimaire des « Lions ».



« Ces derniers temps, il nous a beaucoup dépanné avec ses qualités techniques. On avait besoin beaucoup, plus de palettes techniques devant c'est pourquoi j'ai choisi Habib Diarra », a-t-il poursuivi.



"Il fallait marquer des buts et se mettre à l'aise"



Concernant les changements, le technicien sénégalais indique qu’il faut toujours faire des choix. « Il fallait marquer des buts pour ne pas rester sur le traumatisme qu'on a vécu ces derniers temps. A la fin du match, un petit moment de relâchement a été ressenti ».



A l'en croire, c'est pendant ces moments que marquer plusieurs buts à l'avance prend son importance. « Les joueurs sont des humains et avec un but d'avance en fin de match, ils peuvent reculer. Donc il fallait marquer des buts et se mettre à l'aise », a-t-il dit.



Le coach de se féliciter des consignes qui ont été respectées par ses joueurs : « une victoire difficile, parce que le début de match n'a pas été simple. Mais le rouge a joué aussi. L'équipe avait besoin de la patience, il le fallait pour pouvoir gagner. Les consignes ont été respectées », a laissé entendre le technicien des « Lions ».