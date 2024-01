Equipe du Sénégal : quatrième galop des « Lions », le groupe toujours pas au complet

Les « Lions » poursuivent leur préparation en direction de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Les hommes du sélectionneur Aliou Cissé ont tenu mercredi leur quatrième galop d'entraînement à Diamniadio.



Il y avait 19 joueurs présents sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade. Cheikhou Kouyaté, Moussa Niakhaté et Fodé Ballo-Touré sont les trois derniers éléments à avoir rejoint le groupe.



Comme depuis le début du stage, Nampalys Mendy continue de travailler en solo, lui qui est arrivé en regroupement avec une blessure, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Présent lors des deux derniers galops, Sadio Mané n'était pas de la partie. En effet, le n°10 des « Lions » a été autorisé à s'absenter puisqu'il devait inaugurer un stade à Bambali, son village natal à Sédhiou.



Les 7 joueurs restants, à savoir Seny Dieng, Youssouf Sabaly, Idrissa Gana Guèye, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Abdallah Sima et Boulaye Dia, sont attendus dans les prochaines heures.



Ce jeudi, les « Lions » vont accueillir la presse dans leur hôtel, à 10h30. Ils vont enchaîner leur cinquième galop à 17 heures au stade Abdoulaye de Diamniadio. A noter que la séance est ouverte au public.