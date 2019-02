Equipe nationale: Aliou Cissé étale ses raisons sur les absences de Kara Mbodji et de Khadim Ndiaye

Khadim Ndiaye et Kara Mbodji ne font plus partie de l’équipe nationale depuis la Coupe du monde qui se jouait en Russie. Des absences sur lesquelles, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé est revenu ce mercredi, lors de la publication de la liste des 25 joueurs retenus pour la double confrontation contre le Madagascar et le Mali (23 et 25 mars prochain).

Selon le coach il n’a pas de problèmes avec les deux et que ses choix sont objectivement sportifs et non personnels. « Pourquoi avoir la mémoire courte concernant Khadim. Il avait disparu de la sélection deux (2) ans avant que j’arrive, il n’était pas là du temps d’Alain Giresse. C’est moi qui l’ai ramené et imposé comme numéro 1 et j’ai entendu toutes les critiques à cette époque là. Aujourd’hui on a décidé d’avoir une autre façon de penser, comme je l’ai dit on a des jeunes gardiens de but. C’est juste cela mais il y’a rien de personnel avec Khadim, c’est un garçon exceptionnel. »

Il poursuit : « Et pour le cas de Kara Mbodj, c’est un débat qu’on essaye de créer et qui n’existe pas. Tout le monde connait mes relations avec Kara. Je crois qu’il m’arrive de temps en temps de voir ce qui se passe avec son club. Lui même il l’a dit, il est parti à Nantes et il n’a pas beaucoup joué, il n’était pas titulaire et malheureusement pour lui, cela ne s’est pas bien passé avec l’entraîneur. La semaine dernière j’ai lu quelque part qu’il disait qu’il est revenu à Anderlecht pour aider l’équipe et retrouver son meilleur niveau. Donc nous attendons juste qu’il retrouve son meilleur nouveau, l’équipe nationale n’est pas fermée ».