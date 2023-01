Erdogan: les élections générales en Turquie se tiendront le 14 mai

Les élections présidentielle et législatives en Turquie se tiendront le 14 mai, après le mois sacré du Ramadan, a indiqué mercredi le président Recep Tayyip Erdogan en référence au triomphe électoral du Parti démocrate (conservateur) en 1950.



Sans annoncer clairement le jour du scrutin le chef de l'État a laissé entendre qu'il se tiendra «73 ans» après la victoire du Parti démocrate (conservateur) en 1950.



«Notre nation adressera sa réponse à la Table des Six (plateforme de l'opposition, NDLR) le même jour qu'il y a 73 ans», a-t-il lancé devant une réunion des élus de son parti, l'AKP.





Le Ramadan et le jeûne qu'il impose aux croyants se tiendra cette année du 23 mars au 21 avril.



L'AKP, Parti de la justice et du développement est au pouvoir depuis 2002.



M. Erdogan, candidat à sa propre succession, a accédé au poste de premier ministre en 2003, avant de modifier la Constitution et de devenir «Président», directement élu au suffrage universel, en 2014.



L'opposition a annoncé son intention de revenir à un régime parlementaire en cas de victoire.



Le Parti démocrate fondé en 1946 par Adnan Menderes et ses partisans, dissidents du parti de Mustafa Kemal «Atatürk», père de la Turquie moderne, avait reporté les élections le 14 mai 1950 avant d'être renversé dix ans plus tard par un coup d'État militaire, puis dissous.



M. Erdogan s'est souvent comparé à Adnan Menderes et envoie ainsi un signal à la frange conservatrice de l'électorat.



La Table des Six est une alliance électorale des six partis d'opposition, dont le principal, le CHP (héritier de Mustafa Kemal).



Seul le HDP (gauche-démocratique, pro-Kurde), troisième force parlementaire, n'a pas rejoint cette alliance.