Eric Zemmour au cœur d’une altercation avec un militant CGT... dans un train: “Je vérifie s’il va bien à Limoges”

Les versions des faits diffèrent. Selon Sophie Binet, secrétaire générale du syndicat, Frédéric Tronche a demandé au contrôleur “si le train ne va pas à Vichy”. “Résultat : il est en GAV depuis 14 h 30, accusé... d’antisémitisme. Tout va bien”, ajoute-t-elle. Interrogé par France 3, l’entourage d’Eric Zemmour évoque deux altercations: la première sur le quai de la gare Austerlitz à Paris, où le militant aurait lancé: “tu prends le train pour Auschwitz ?”, la seconde en arrivant à Limoges, où Frédéric Tronche aurait demandé si le train se rendait à Dachau.

Par ailleurs, le syndicaliste aurait publié sur les réseaux sociaux ce post: “Zemmour dans mon train... Je vérifie si le train va bien à Limoges... peur qu’il aille en Pologne”, avant de le supprimer, selon Check News.





Alors qu’il se rendait à Limoges pour une séance de dédicace de son nouveau livre, Eric Zemmour a eu une discussion animée avec Frédéric Tronche, syndicaliste cheminot. Le militant CGT a été interpellé et placé en garde à vue après cette altercation. Le candidat à la dernière élection présidentielle française a porté plainte et une enquête a été ouverte pour “injures publiques à caractère racial et religieux”.