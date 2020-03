Erling Haaland en entretien exclusif dans FF : «Rien ne me fait peur»

Révélation de l'année 2020, l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund a réservé sa première grande interview à France Fo



Son nouveau statut

«Je suis arrivé à Dortmund comme un joueur de football normal, et je suis toujours un joueur de football normal. Ça ne change pas. Mais c'est sympa d'entendre du bien, ça veut dire que je fais des bonnes choses.»



Son match contre le PSG

«Oui, ok, j'ai marqué deux buts, mais j'ai aussi commis plein d'erreurs pendant ce match. Donc, disons que ç'a aurait pu être beaucoup mieux que ça.»



Son niveau actuel

«Depuis que je suis petit, je savais que je serais capable de réaliser ces performances. Je savais que je pourrais faire des différences. Et je sais aussi que je pourrai faire encore mieux dans l'avenir.»



Sa façon de travailler

«J'essaye de travailler aussi dur que possible pour devenir le meilleur footballeur qu'il soit. Donc, je travaille beaucoup, le plus dur possible. Aussi dur que ce que mon corps est capable de subir.»



Son avis sur Mbappé

«C'est un joueur fantastique. C'est la première fois que je jouais contre lui lors du match aller. Il a tellement de talent, et même plus encore. C'est un joueur extraordinaire. Tout ce qu'il a fait à son âge et quand vous regardez son palmarès, c'est complètement dingue. C'est un très grand joueur.»



Son objectif

«Je veux être le meilleur buteur de la Bundesliga. Mais je ne suis pas quelqu'un qui pense tout le temps aux records. Ce n'est pas mon truc. Je pense à mon équipe et à l'aider du mieux que je peux. Rien d'autre.»