Escroquerie à hauteur de 54 millions F Cfa : deux (2) marabouts condamnés à 2 ans dont 3 mois de prison ferme

Deux (2) marabouts, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Moustapha Mbacké ont été condamnés lundi, à 2 ans dont 3 mois de prison ferme. Reconnus coupables d’escroquerie et de charlatanisme, ils devront payer la somme de 30 millions de F Cfa au plaignant, Moustahine Ndongo.



Tout est parti lorsque Moustahine Ndongo a prêté la somme de 6 millions de F cfa à Ousmane Samb. Pour le payer, ce dernier le met en rapport avec Serigne Moustapha Mbacké. Venu récupérer son argent, le marabout lui montre une valise pleine d’argent, tout en lui promettant de le rendre riche comme Crésus, mais il devrait faire des offrandes. Avant de le recommander à Serigne Saliou Mbacké dit Djily Bousso qui lui fixe un rendez-vous à Mermoz.



Le sieur Ndongo s’est vite exécuté et lui remet 7 moutons, 14 bœufs, la somme de 22 millions de F Cfa, 80 grammes d’or, ect. Se rendant compte qu’il était roulé dans la farine, Ndongo porte plainte contre ses présumés arnaqueurs.



Interrogés, les deux (2) Mbacké-Mbacké ont reconnu avoir reçu des bœufs, parfums entre autres et pas d’argent de la part du plaignant. « Après consultation mystique je lui ai demandé en guise d’offrande 8 bœufs, 80 grammes d’or, 4 porcs et 14 chameaux. Il devrait me payer 6 millions de F Cfa. Cependant, il ne m’a jamais remis 54 millions de F Cfa », s’est défendu Serigne Saliou Mbacké.



Selon L’As, Ousmane Samb, poursuivi pour complicité dans cette affaire, a été débouté. Tandis que les deux Mbacké-Mbacké ont été condamné à 2 ans dont 3 mois de prison ferme.