Espace: la capsule Starliner de Boeing réussit son retour sur terre malgré des incertitudes

La capsule Starliner de Boeing s'est posée en douceur à 4h01 TU sur la base spatiale de White Sands, au Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des États-Unis. Sa descente a été ralentie par des parachutes et amortie par des airbags. Elle avait quitté l'ISS environ six heures plus tôt, selon la retransmission vidéo de la Nasa. Les équipes au sol ont signalé avoir entendu des bangs lorsque l'engin, traversant le ciel nocturne à une vitesse supersonique, a atteint une température de 3 000 degrés Fahrenheit lors de sa rentrée dans l'atmosphère.



La réputation de Boeing, déjà ternie par des problèmes récents sur ses avions de ligne, avait été encore affaiblie en juin après des défaillances du propulseur et des fuites d'hélium détectées lors du vol inaugural habité de la capsule. Boeing a redoublé d'efforts pour convaincre la Nasa de la sûreté de l'appareil. Mais l'agence spatiale a préféré ne pas prendre le risque et retarder le retour des astronautes : ils attendront pour utiliser la capsule Crew Dragon de SpaceX. Initialement prévue pour huit jours, la mission de Butch Wilmore et Suni Williams se prolongera à plus de huit mois dans l'espace.



Boeing va-t-il regagner la confiance de la Nasa ?

Steve Stich, responsable du programme de vols commerciaux habités de la Nasa, a déclaré cette semaine que, malgré la confiance de Boeing dans ses projections, l'agence « n'était pas à l'aise » pour procéder avec Starliner « en raison de l'incertitude autour du modèle ». Désormais ce vol de retour ayant été sans incident, Boeing pourrait regagner la confiance de la Nasa et obtenir de nouveaux agréments pour les vols habités.



Lors d'une conférence de presse après le vol, où les représentants de Boeing étaient absents, la Nasaa salué la réussite de l'atterrissage. « C'était un atterrissage dans le mille », a déclaré Steve Stich, tout en admettant que des problèmes subsistaient, comme la panne d'un propulseur et la perte temporaire du système de guidage. Il a ajouté qu'il était trop tôt pour déterminer si le vol de Starliner prévu en août 2025 serait habité, précisant que des analyses étaient nécessaires pour évaluer les modifications à apporter.



Ken Bowersox, administrateur associé des missions spatiales de la Nasa, a également félicité l'équipe de Boeing : « La Nasa et Boeing ont beaucoup appris sur le Starliner dans l'environnement le plus extrême possible. » Il a ajouté que l'agence se réjouissait de poursuivre la certification du vaisseau pour les missions de rotation d'équipage vers l'ISS.



La Nasa avait commandé il y a dix ans des vaisseaux à Boeing et SpaceX pour acheminer ses astronautes vers l'ISS, mais c'est l'entreprise d'Elon Musk qui, avec Crew Dragon, joue depuis quatre ans le rôle de taxi spatial américain. Ce vol de Starliner avec équipage, réalisé avec des années de retard, devait marquer la dernière étape avant le lancement d'opérations régulières.