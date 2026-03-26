Espagne : Diomaye et Pedro Sánchez signent "six accords et mémorandums d’entente structurants"

Le Président sénégalais Diomaye Faye s’est entretenu, jeudi 26 mars, avec Pedro Sánchez, Président du gouvernement du Royaume d’Espagne, au Palais de la Moncloa (Madrid), dans «un climat empreint de considération et de confiance mutuelle», au cours de sa visite d’Etat de 72 heures.



Selon un communiqué de la Présidence du Sénégal, «six accords et mémorandums d’entente structurants» ont été signés. Ces accords portent notamment sur «la coopération dans la pêche maritime, la lutte contre la pêche illicite, le tourisme, la promotion des relations commerciales, l’investissement, l’éducation, l’apprentissage des langues et la valorisation du patrimoine subaquatique».



Ces accords, qui figurent dans un Cadre de partenariat pour le développement durable Sénégal–Espagne (2026–2030), constituent, selon le gouvernement, «une avancée majeure avec l’élévation de la coopération entre les deux pays à un niveau stratégique».



Pour rappel, la visite d’Etat de Bassirou Diomaye Faye a débuté le 24 mars. Elle prendra fin ce 26 mars. La veille, il avait rencontré ses compatriotes présents dans le Royaume espagnol.