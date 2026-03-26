ANACIM: Dr Aïda Diongue Niang, directrice générale de la Météo, limogée après une interview critique

Au Sénégal, Dr Aïda Diongue Niang a été limogée, mardi 24 mars, de son poste de première responsable de la Météo par le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Diaga Basse. L’information est passée inaperçue, avant que Le Soleil ne fasse la révélation, ce jeudi 26 mars. Elle a été remplacée par Oumar Konté, nommé directeur par intérim. Ce dernier était le chef du Département recherche, développement et climatologie.



Si les raisons exactes de ce limogeage n’ont pas été révélées, il intervient au lendemain d’une interview au quotidien L’Observateur, où Dr Niang plaidait pour l’autonomie de sa structure. «Je suis pour le principe de la séparation (avec l’aviation civile). Aujourd’hui, le gouvernement parle de la mutualisation des agences, mais la météo mérite d’être autonome», avait-elle soutenu.



Pour rappel, cette actualité survient alors que face à la crise financière qui secoue le Sénégal, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé en mars 2026 une vaste rationalisation du secteur parapublic sénégalais, visant la suppression de 19 entités et la fusion de plusieurs agences. Cette mesure, destinée à réduire le train de vie de l'État, prévoit une économie de 55 milliards FCFA sur trois ans.