Bassirou Kébé (ex dg SN-HLM): «Le jour où on m’a limogé, je devais finaliser un financement de 40 milliards FCFA»

Bassirou Kébé, membre du parti au pouvoir (Pastef), a été limogé de son poste de Directeur général de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN-HLM) par le président Bassirou Diomaye Faye, le 18 février 2026. Lors d’un point presse qu’il a tenu, ce jeudi 26 mars 2026, au siège de ladite société, il a déclaré qu'il « devait finaliser un financement de 40 milliards de FCFA juste avant son limogeage ».



«Au lendemain de mon limogeage, le jeudi 19 février, j’avais un rendez-vous pour finaliser un dossier de 40 milliards de FCFA. On est allé chercher ce financement sur le marché avec des organismes de garantie. C’est nous-même qui avions fait la démarche de transparence en allant parler avec le Comité Nationale de la Dette Publique avec l’aide du ministre de la Finance, Cheikh Diba. Et le jour de mon limogeage, j’étais dans des négociations sur le taux de la dette avec la comité », a-t-il expliqué.



Bassirou Kébé a affirmé qu'il n'a pas été en mesure de conclure ce dossier parce qu’«un directeur général sortant ne peut pas engager sa signature sur un dossier à long terme».



Toutefois, selon lui, si le nouveau directeur de la SN-HLM, Pape Abdourahmane Dabo, «estime pertinent de poursuivre ce dossier, la structure aura un financement qui lui va lui permettre de financer ses projets sur la route de Mbour et vers Thiès». Le cadre du parti Pastef précise aussi « c’est un financement de 40 milliards de FCFA en deux facilités dont la première facilité est de 13 milliards de FCFA ». Bassirou Kébé assure enfin que ses propos sont «vérifiables auprès du Comité Nationale de la Dette Publique au ministère des finances ».



Pour rappel, Bassirou Kébé a été limogé à la suite des propos jugés critiques contre les autorités, après la mort dans des violences policières d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.