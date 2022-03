Espagne : la presse anglaise crie au scandale pour David De Gea

C'est devenu une habitude. Pour chaque annonce d'une nouvelle liste, Luis Enrique se livre à un exercice toujours plus original. Une fois dans une cabine d'enregistrement ou encore hier, filmé sur la pelouse du RCDE Stadium pour divulguer l'identité des 23 convoqués. C'est ici, dans l'habituel stade de l'Espanyol, que l'Espagne doit accueillir l'Albanie pour son premier match de l'année (26 mars) avant de recevoir l'Islande trois jours plus tard au Riazor de La Corogne.



Deux rencontres amicales auxquelles ne participera pas David de Gea. Déjà devenu remplaçant d'Unai Simon depuis la prise de fonction de l'ancien entraîneur du FC Barcelone, le portier n'a cette fois même pas été appelé par le sélectionneur. A sa place, Robert Sánchez de Brighton, déjà pris comme troisième gardien durant l'Euro, qui passe donc doublure, et David Raya de Brentford, pour une première convocation, ont été sélectionnés. Un choix qui surprend en Angleterre.



L'Angleterre ne comprend pas ce choix

«Le gardien de Manchester United a été lâché par l'Espagne», interpelle le Daily Mail dans ses colonnes. «Il a réalisé le deuxième plus grand nombre d'arrêts de Premier League en 2021/22, avec un total de 105, seulement dépassé par le gardien de Leeds Illan Meslier (111).» Le Manchester Evening News évoque quant à lui un style de jeu qui ne correspond à celui du patron de la Roja. En conférence de presse, ce dernier s'est même refusé à justifier son choix, préférant parler des qualités du nouvel appelé Raya, plutôt que de De Gea.



«Il fait partie des gardiens que l'on suit. C'est un joueur qui va très bien. Je veux vraiment le voir dans le contexte de la sélection. Il a le profil nécessaire pour jouer avec nous.» De Gea appréciera. Il est d'ailleurs sorti du silence dans la journée d'hier en postant en message sur les réseaux sociaux mais a exclusivement parlé de la déception de l'élimination de son club en 8e de finale de la Ligue des Champions. Silence radio concernant la sélection, où il compte 45 sélections depuis 2014.



De Gea est pourtant excellent en ce moment

Par le passé, le rempart de Manchester United a parfois été convoqué alors que ses performances étaient décevantes, voire mauvaises, autant il est en grande forme en ce moment, malgré les résultats très irréguliers de son club cette saison. Premier gardien de but à remporter le trophée de joueur du mois (c'était en janvier) en Premier League depuis six ans, l'Espagnol réalise des miracles en ce moment, alors que sa défense ne respire pas vraiment la sérénité. C'était le bon moment pour le convoquer mais Luis Enrique en a décidé autrement.