Espagne: premier revers pour le Barça de Setién à Valence

Premier coup dur pour Setién: pour son 3e match sur le banc du Barça, l'entraîneur Quique Setién a essuyé sa première défaite à Valence 2-0, samedi pour la 21e journée de Liga, de quoi fragiliser la 1re place des Blaugranas au classement.



Beaucoup de passes, mais aucun but: une semaine après son récital contre Grenade, où il avait culminé à 1.005 passes (dont 92% réussies, et avec 82,1% de possession de balle, deux records cette saison), le Barça a reconduit le plan de jeu de son nouvel entraîneur à Valence mais a plié sur un but contre son camp de Jordi Alba et une réalisation de l'Uruguayen Maxi Gomez.