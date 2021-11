Espagne: un couple sénégalais arrêté pour distribution de produits de pigmentant

Un couple d’origine sénégalaise, a été arrêté en Espagne. Ils sont accusés d’être les auteurs présumés d’un crime contre la santé publique par distribution de substances considérées comme des drogues illégales. Selon le quotidien « Les Échos », l’alerte a été donnée en fin juin dernier lorsque des agents ont remarqué un produit considéré comme médicament illégal dans la vitrine d’un magasin de cosmétique à Santander. Certains des produits de beauté proposés par le magasin contenaient de l’hydroquinone qui est un dépigmentant nocif pour la santé.



À la suite de cette découverte, une inspection a été menée dans l’établissement, au total 28 produits contenant de l’hydroquinone ont été retirés. Les enquêteurs ont lancé l’opération « OBAT » afin de localiser les autres points de vente de ce type de produits pour les retirer du marché. Entre juillet et septembre, de nombreuses inspections ont été effectuées dans divers magasins d’alimentation et de soins capillaires ainsi que corporel dans lesquels des crèmes et cosmétiques considérés comme illégales étaient vendus.



123 produits ont été retirés et cinq personnes ont été suspectées de faire partie du réseau. C’est en octobre que la Garde civile espagnole à grâce à des informations obtenues s’est rendus dans un magasin de Bilbao où se trouvaient divers produits contenant deux autres substances pharmacologiques « Clobetasol » et « Betamethasone » (corticostéroïdes).



Sur place, 762 articles ont été retirés et des poursuites ont été engagées contre une personne faisant l’objet d’une enquête en tant qu’auteur présumé d’un crime contre la santé publique.



Au début du mois de novembre, une perquisition a été effectuée à Vitoria dans le domicile du couple sénégalais ou les produits étaient distribués à différentes entreprises. Les agents ont réussi à retirer du marché un total de 885 produits nocif pour la santé, arrête deux personnes et enquête sur six autres. Ils sont tous accusé d’un crime contre la santé publique, pour distribution de substances considérées comme des drogues illégales.