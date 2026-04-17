Intégration régionale : La CEDEAO réaffirme la libre circulation comme moteur de la prospérité ouest-africaine

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a lancé, ce vendredi 17 avril 2026, un nouveau plaidoyer en faveur de la libre circulation des personnes et des biens, pilier central de son agenda d'intégration. À travers une communication multilingue, l'organisation régionale rappelle que la mobilité est le moteur indispensable de l'unité et de la croissance économique, plaçant le passeport CEDEAO au cœur des outils de citoyenneté régionale.







L'objectif affiché par l'institution est de transformer l'Afrique de l'Ouest en un espace plus connecté et entreprenant. Cette ambition repose sur des piliers fondamentaux tels que la levée des barrières frontalières pour fluidifier les échanges, le droit de libre installation pour tous les ressortissants et le droit au travail sans discrimination sur l'ensemble du territoire communautaire.





Pour la CEDEAO, l'absence de mobilité signifie l'arrêt des opportunités. En renforçant ces acquis juridiques, l'organisation entend bâtir une zone de prospérité partagée où chaque citoyen peut circuler, résider et entreprendre sans entraves. Ce rappel institutionnel souligne que la construction d'une Afrique de l'Ouest prospère passe nécessairement par la suppression définitive des obstacles à la mobilité des talents et des ressources.

