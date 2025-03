Est de la RDC: l'AFC/M23 annule sa participation au dialogue de Luanda avec Kinshasa

À quelques heures de l’ouverture prévue à Luanda des pourparlers annoncés par la médiation angolaise ce mardi 18 mars, des doutes qui persistaient sur la participation des différentes parties se dissipent. L'AFC/M23 a annulé sa participation.



Un ordre de mission avait pourtant été établi. Signé par Corneille Nangaa, il prévoyait une délégation de cinq personnes, conduite par Benjamin Mbonimpa, secrétaire exécutif de l’AFC/M23.



Un nom bien connu, inscrit sur la liste des personnalités sanctionnées par l’Union européenne depuis juillet 2024. Les quatre autres membres annoncés étaient des juristes, des administratifs et un responsable militaire.



Leur itinéraire était défini : passage par l’Ouganda, vol affrété par l’Angola, séjour de quatre jours à Luanda et retour prévu à Goma le 21 mars.



Les nouvelles sanctions européennes pointées du doigt

Mais tout a basculé avec l’annonce de nouvelles sanctions européennes, selon le mouvement. L’Union européenne a ajouté plusieurs figures de l’AFC/M23 à sa liste de sanctions, dont Bertrand Bisimwa, coordonnateur adjoint, ainsi que Désiré Rukomera, John Imani Nzenze et Jean Bahati Musanga.