Est de la RDC: l'armée annonce avoir récupéré des positions du M23

« La contre-offensive des FARDC a permis à ces dernières de récupérer plusieurs localités jadis occupées par les terroristes de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Des pertes importantes côté ennemis » a déclaré le colonel Guillaume Ndjike Kaiko, porte-parole pour l'opération Sukola II au Nord-Kivu.



Ces combats autour de Sake ont éclaté ce mardi 7 janvier dans la matinée, sur l'axe « Trois antennes » et dans la localité de Kimoka. Des attaques menées par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) contre les positions du M23.



Lors de cette offensive, l'armée a récupéré la colline dite des « Trois antennes » aux abords de Kihuli, stratégique pour le contrôle de Sake, selon une source sécuritaire. Une information confirmée par des sources locales. Ces échanges de tirs, avec des armes lourdes et légères, se sont poursuivis tard dans la nuit, selon la société civile locale.



Sur l'autre axe, dans le territoire de Masisi, les FARDC et les groupes armés locaux, dits wazalendo, ont repris le village de Ruzirantaka, Kabingo, Kadahangwa et Kashovu à moins de cinq kilomètres de Ngungu selon des sources locales. Ces combats s'intensifient après la prise le week-end par le M23 de Masisi, chef-lieu du territoire de Masisi.