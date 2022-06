Est de la RDC: le Rwanda accusé de «crime de guerre» après le bombardement d’une école

Toiture détruite, mur écroulé, des débris de briques dispersés à plusieurs mètres autour du lieu de l’impact... Les images diffusées par l’armée congolaise ont fait le tour du web congolais. Selon le bilan présenté par l’armée, deux enfants de 6 et 7 ans ont été tués et un autre grièvement blessé. L’armée congolaise dit même détenir des vidéos prises à partir des drones qui montreraient la présence sur le sol congolais de soldats rwandais.

Ces bombes seraient tombées dans des villages situés à quelques kilomètres du quartier général du Parc national des Virunga. Selon la société civile locale, les combats se sont poursuivis jusqu’à 18h jeudi dans plusieurs autres zones et se sont rapprochés de Bunagana, à la frontière avec l’Ouganda et non loin du Rwanda.

Ces affrontements ont provoqué de nouveaux déplacements de populations. Des milliers de personnes ont traversé la frontière ougandaise et d’autres ont passé la nuit le long de la route, selon ces mêmes sources

Deux jours plus tôt, une position de la Monusco avait été également attaquée et trois casques bleus ont été blessés. La mission onusienne n’accuse pas ouvertement le Rwanda, mais pointe du doigt le M23.

La tension ne faiblit pas entre Kinshasa et Kigali sur fond d’accusations mutuelles. Les autorités rwandaises accusent les FARDC d’avoir tiré des roquettes sur son territoire. Ce que dément l’armée congolaise qui accuse à son tour les forces rwandaises d’appuyer le M23. Elle dit même détenir des vidéos prises à partir des drones qui montreraient la présence sur le sol congolais des soldats Rwandais. Ces accusations vont plus loin. Le Rwanda est accusé de crime de guerre après des dégâts dans une école vendredi dans une école à Buhumba, dans le territoire de Rutshuru. Pour Kinshasa, l’établissement scolaire a été bombardé à partir du territoire rwandais.