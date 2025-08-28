Est de la RDC: un millier d'habitations sinistrées après un incendie à Bukavu

« Nous avons compté deux morts, trois blessés, près de 1800 ménages sans abri et environ 1000 maisons incendiées. Pour le moment, la population dort à la belle étoile », explique Maître Maurice Mirindi, rapporteur adjoint du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu.
Cette catastrophe survient à quelques jours de la rentrée scolaire, alors que, selon lui, « les parents se préparaient déjà ». Mais « le feu a ramené tout à zéro », déplore-t-il.
Des incendies récurrents à Bukavu
La société civile tire également la sonnette d’alarme face à la répétition de ces drames. « Toutes les deux semaines, on enregistre au moins cinq incendies dans la ville de Bukavu », rappelle Maurice Mirindi. Avec l’approche de la saison des pluies, les sinistrés restent sans assistance et sans politique publique de relogement.
Face à l’urgence, la société civile lance une chaîne de solidarité et appelle les autorités congolaises ainsi que les organisations humanitaires à « intervenir dans l'urgence ».
Cette catastrophe survient à quelques jours de la rentrée scolaire, alors que, selon lui, « les parents se préparaient déjà ». Mais « le feu a ramené tout à zéro », déplore-t-il.
Des incendies récurrents à Bukavu
La société civile tire également la sonnette d’alarme face à la répétition de ces drames. « Toutes les deux semaines, on enregistre au moins cinq incendies dans la ville de Bukavu », rappelle Maurice Mirindi. Avec l’approche de la saison des pluies, les sinistrés restent sans assistance et sans politique publique de relogement.
Face à l’urgence, la société civile lance une chaîne de solidarité et appelle les autorités congolaises ainsi que les organisations humanitaires à « intervenir dans l'urgence ».
Autres articles
-
Côte d'Ivoire: six fonctionnaires interceptés par des supplétifs de l'armée burkinabè dans le nord-est du pays
-
Un tribunal de Guinée équatoriale condamne Baltasar Engonga à 8 ans de prison
-
L'Afrique du Sud met en garde sa jeunesse face aux fausses offres de travail en Russie
-
RDC: face à face entre l'armée et ses soutiens wazalendo au Sud-Kivu
-
Guinée Bissau : le Premier ministre évacué vers Dakar après un malaise