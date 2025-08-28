Est de la RDC: un millier d'habitations sinistrées après un incendie à Bukavu

En République Démocratique du Congo (RDC), la ville de Bukavu a été de nouveau frappée par un nouvel incendie mardi 26 aout. Le sinistre, survenu dans le quartier populaire de Cimpunda, dans la commune de Kadutu, a réduit en cendres environ 1000 habitations construites majoritairement en planches. Selon la société civile locale, au moins deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées.

RFI

