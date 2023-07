Est du Burkina: une quinzaine de civils tués dans une attaque de jihadistes présumés

Entre douze et quinze civils ont été tués mercredi 5 juillet 2023 lors d'une attaque de jihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso, ont indiqué des sources sécuritaires et locales, évoquant également un « départ massif » d'habitants fuyant les incursions des groupes armés. « Des terroristes ont mené une attaque tôt ce matin à Sorgha », localité située près de Bogandé, chef-lieu de la province de la Gnagna, dans la région de l'Est, « qui a coûté la vie à une quinzaine d'habitants dont des femmes », a déclaré à l'AFP un responsable local.