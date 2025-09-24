Établissements privés : seulement 40 sur 120 ont déposé leurs dossiers, l’État fixe la date limite au 2 octobre

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a lancé un ultime avertissement aux établissements privés d’enseignement supérieur (EPES) disposant d’un agrément provisoire de plus de quatre ans. Dans un communiqué daté du 23 septembre 2025, la Direction de l’Enseignement supérieur privé rappelle que « les dépôts de dossiers pour l’habilitation institutionnelle sont ouverts depuis le 2 septembre et se poursuivront jusqu’au 2 octobre 2025 à 23 h 59, délai de rigueur. »« Sur les 120 établissements concernés, seuls 40 se sont manifestés à dix jours de la clôture de la campagne », précise le document signé par le directeur, Pr Benoît Tine. Ce faible taux de participation inquiète les autorités, qui insistent sur l’obligation légale pour chaque EPES de régulariser sa situation.Le communiqué rappelle l’article 3 du décret n°2018-850 qui stipule que « l’établissement doit demander auprès du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur une habilitation à délivrer les diplômes du système LMD après une année académique de fonctionnement ». En clair, tout établissement privé qui ne respecte pas cette disposition s’expose à des sanctions et ne pourra légalement délivrer de diplômes reconnus par l’État.La direction invite donc les responsables d’EPES concernés à se rapprocher de M. Mamadou Doudou Sane pour les démarches à entreprendre, avec obligation de conformité à la réglementation en vigueur.