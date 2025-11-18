État civil : Balla Moussa Fofana met en garde contre les logiciels non certifiés

En lançant la Semaine nationale de l’état civil à Kothiary, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a appelé les communes à “arrêter d’utiliser des logiciels privés et des applications non certifiées” dans la gestion de l’état civil. Selon lui, ces outils constituent “un danger majeur pour les données des citoyens”, en compromettant la sécurité d’informations “personnelles et vitales”.Le ministre a également dénoncé la transmission de documents officiels via des plateformes comme “Gmail, WhatsApp ou Hotmail”, rappelant que de telles pratiques exposent les citoyens à des risques de piratage, de fraudes ou de perte de données. La cérémonie s’est tenue en présence du gouverneur Guedj Diouf, du préfet de Goudiry, du maire de Kothiary et de partenaires techniques et financiers, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).Balla Moussa Fofana a souligné les avancées de la digitalisation, indiquant que “400 centres d’état civil sur 600” utilisent désormais le logiciel national connecté au registre centralisant plus de 20 millions d’actes.Il a annoncé de nouveaux outils, dont une plateforme permettant aux usagers d’effectuer en ligne leurs demandes, ainsi qu’un module de notification des naissances et des décès, destiné aux structures de santé et aux relais communautaires.En marge de l’événement, le ministre a inauguré le nouveau centre d’état civil de Kothiary, financé par l’Union européenne dans le cadre du projet Nekkal. Présenté comme un service “moderne, rapide et sécurisé”, il fait partie des 26 centres intelligents construits dans le pays. Balla Moussa Fofana a appelé les populations à renforcer les déclarations des faits d’état civil, soulignant leur importance pour l’accès aux droits.La Semaine nationale de l’état civil se tient sous le thème : “Un état civil digitalisé et accessible à tous les Sénégalais”.