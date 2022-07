Etat des lieux du dispositif électoral à quelques jours du scrutin: des manquements à la loi aux explications de la DGE

#Legislatives2022 A 2 semaines du scrutin, la carte électorale actualisée n'est pas en ligne afin de les électeurs puissent vérifier leur inscription et bureau de vote https://t.co/DlI4ZGAZFh Des électeurs risquent d’être privé de vote. #Senegal une démocratie censitaire établie pic.twitter.com/fPEniOq7lR

— Domukajoor (@domukajoor) July 15, 2022



#Legislatives2022 Le carte électorale est finalement en ligne. Tout électeur peut vérifier son inscription, lieu et bureau de vote. Maximum de partages en vidéo, audio par les radios et télévisions et dans toutes les langues #Sénégal @Min_Interieur https://t.co/QrkrHiMjF8 pic.twitter.com/B9x3DmJn2r

— Domukajoor (@domukajoor) July 17, 2022





"Nous sommes à moins 6 jours des élections et encore pas de fichier électoral or le délai légal c’est au plus tard 15 jours avant le scrutin", a dit le chargé des élections de la coalition Yewwi Askan Wi, Adiouma Sow, contacté lundi. Ajoutant que "la carte électorale reçue et analysée fait état de beaucoup de variations injustifiées comparée à celle ayant servi à l’organisation des élections municipales et départementales passées".



La DGE affirme pourtant ce mardi, avoir informé tous les mandataires des 8 coalitions qui se disputeront les sièges de l'Assemblée nationale le 31 juillet prochain de la disponibilité du Fichier électoral depuis le 15 juillet. "Pour le Fichier (électoral), on a sorti onze (11) exemplaires du fichier pour les 8 coalitions et des réserves pour qui de droit. On les a informées tous le 15 (juillet), en leur disant que le fichier est disponible, en version électronique et en version papier. Nous avons gardé les SMS d'envoi avec nous. Cinq (5) ont déjà récupéré, il reste 3. Yewwi Askan Wi a déjà appelé pour dire qu'ils vont envoyer quelqu'un récupérer. AAR Sénégal dit avoir été informée mais qu'elle n'avait pas encore le temps. Bunt Bi dit avoir reçu le message qu'il a mal interprété. Parce qu'elle pensait qu'il s'agissait de la Carte électorale qu'elle avait déjà reçue", a assuré le Directeur des Opérations de la DGE. Le Tableau de répartition des électeurs, lieux de vote et bureaux de vote par circonscription indisponible pour le public Cette carte électorale qui comporte le Tableau de répartition des électeurs, des lieux de vote et des bureaux ne doit pas simplement être remise aux coalitions ou candidats. Elle doit être publiée sur le site du Gouvernement pour que tous les électeurs puissent vérifier leurs informations électorales. Ce qui n'était toujours pas le cas au soir du 25 juillet 2022. Et pourtant, l’Alinéa 5 de l’Article.L.66 stipule que "La liste des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national est définitivement arrêtée et publiée trente jours avant le scrutin par le Ministre chargé des élections sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A "



Le même alinéa stipule: "Elle ne peut faire l’objet d’aucune modification. Elle est transmise, par l’intermédiaire des autorités administratives, aux maires qui assurent la publication de la liste des bureaux de vote de leur ressort par voie d’affichage".



Contactée par PressAfrik, la Direction générale des élections a brandi l'arrêté du ministère de l'Intérieur signé le 29 juin 2022, "portant carte électorale (liste des bureaux de vote) en vue des élections législatives du 31 juillet 2022" (capture du document ci-dessous). Le Directeur des opérations de la DGE n'a cependant pas fourni la preuve que la carte électorale a été publiée le 1er juillet 2022. "Je peux comprendre que vous dites que vous n'avez pas vu, mais ça été publié. L'arrêté du ministre de l'Intérieur a été bien signé le 29 juin", s'est-il justifié.



A noter que la mise en ligne de



Les élections Législatives vont se tenir ce dimanche 31 juillet 2022, soit six (6) mois près les élections Locales du 23 janvier dernier. La Direction générale des élections, qui dépend du ministère de l'Intérieur, est l'organe habilité à organiser les joutes électorales au Sénégal.A ce titre, elle a la charge d'assurer, entre autres, "l’établissement et la révision des listes électorales, en liaison avec la Direction de l’Automatisation des Fichiers du Ministère de l’Intérieur; la tenue des fichiers électoraux; la conception, la confection, l’installation et la conservation des documents et archives électoraux; l’organisation et le suivi de la distribution des cartes d’électeur; le contrôle des conditions d’impression des bulletins de vote; l’application et le contrôle, en liaison avec les autorités territoriales, des principes applicables en matière de propagande électorale; l’appui aux services de sécurité pour ce qui concerne le dispositif de sécurité applicable lors des opérations de vote; la formation afférente au processus électoral des responsables administratifs, des autorités judiciaires et des élus; l’élaboration et la gestion de la carte électorale; l’adaptation des outils informatiques aux besoins électoraux; l’analyse des scrutins électoraux; la diffusion de l’information technique relative aux élections notamment celle qui concerne la mise en œuvre du processus électoral et les diverses statistiques; l’élaboration et l’exécution du budget de la révision des listes électorales et des élections en relation avec les services compétents...".Après une révision exceptionnelle des listes électorales qui a lieu du 7 au 31 mars 2022 dans la perspective des élections Législatives du 31 juillet, le ministère Chargé des élections était sous l'obligation de publier la Carte électorale au moins 30 jours avant le scrutin. En effet, selon le Décret n° 2017-170 du 27 janvier 2017 portant partie réglementaire du Code électoral, en son Article R.44. publié au Journal Officiel , "La carte électorale mise à jour à l’issue d’une révision exceptionnelle est publiée trente (30) jours au moins avant le scrutin pour lequel elle a été instituée".Le 15 juillet, un internaute qui s'intéresse particulièrement aux processus électoraux alertait ainsi sur Twitter:Avant de revenir le 17 juillet, soit deux semaines avant le scrutin, pour annoncer la mise en ligne de la Carte électoraleToutefois, la Direction générale des élections a pris le soin de remettre la Carte électorale aux mandataires des différentes coalitions, il y a de cela plus de trois (3) semaines. Cela a été confirmé par un membre de la Commission électorale de la coalition AAR Sénégal contacté par PressAfrik."Je vous informe qu'en tant que mandataire de la coalition AAR Sénégal, j'ai reçu la carte électorale en versions électronique et physique depuis le 1er juillet. La DGE a bien respecté les délais sur ce point"