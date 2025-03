Etat du numérique en 2024 : le Sénégal compte 10,79 millions d'utilisateurs d'Internet, selon le rapport Data Reportal

Le numérique au Sénégal continue de se développer à un rythme soutenu porté par une adoption croissante d’Internet et des réseaux sociaux. Selon les données de février 2025 de Data Reportal, le pays compte 10,79 millions d’utilisations d’internet soit un taux de pénétration de 60% et 3,712 millions d’utilisateurs de médias sociaux, soit 20% de la population. Ce qui fait un total de 21,92 millions de connexions mobiles cellulaires soit 121,8% de la population total en 2024.



Une augmentation de « 42,7% en un an, soit 1,1 million d’utilisateurs supplémentaires », a été notée par le document. Qui souligne que cette expansion rapide peut être attribuée à la multiplication des smartphones et à l’essor des forfaits mobiles abordables. « Facebook reste la plateforme dominante avec 3,35 millions d’utilisateurs, représentant 31% des internautes du pays. Toutefois, Youtube avec 3,771 millions d’utilisateurs et Instagram avec 1,2 million d’utilisateurs gagnent du terrain. Linkedin enregistre également une progression notable, atteignant 1,1 million de membres, reflétant l’intérêt croissant pour le réseau professionnel », détaille le rapport.



La note d’ajouter : « En revanche, X (ancienne Twitter) semble être en perte de vitesse, avec une diminution de 13,4% du nombre d’utilisateurs entre 2023 et 2024, chutant à 259 900 utilisateurs » .



Malgré cette hausse, le document pose la question de l’inclusion numérique avec acuité avec « près de 40% de la population qui reste non connectée ».



Data Reportal souligne, cependant, que «la qualité de service demeure un défi, notamment en matière de couverture réseau dans les zones reculées ».