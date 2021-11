États-Unis: 3 Américains blancs reconnus coupables du meurtre du joggeur afro-américain Ahmaud Arbery

Aux Etats-Unis, trois Américains blancs ont été reconnus coupables mercredi du meurtre du joggeur afro-américain Ahmaud Arbery, qu’ils avaient poursuivi puis abattu en février 2020 en Géorgie.



Ils l’avaient pris en chasse et tué. Trois Américains blancs ont été reconnus coupables mercredi du meurtre du joggeur afro-américain Ahmaud Arbery, qu’ils avaient poursuivi puis abattu en février 2020 dans le sud de la Géorgie. Un drame qui avait alimenté les grandes manifestations antiracistes de l’été 2020 dans tout le pays.



Travis McMichael, l’auteur des coups de feu mortels, son père Gregory McMichael et leur voisin William Bryan, qui a participé à la poursuite, étaient jugés depuis plus d’un mois à Brunswick, dans cet Etat du sud des Etats-Unis. Le verdict a été annoncé après deux semaines d’une audience très suivie au cours de laquelle Travis McMichael a plaidé la légitime défense. Assurant avoir pris Ahmaud Arbery pour un cambrioleur opérant dans les environs leur défense a invoqué une loi de Géorgie autorisant alors de simples citoyens à procéder à des arrestations. Un argument réfuté par l’accusation pour qui aucun motif ne justifiait l’arrestation d’Arbery, qui faisait régulièrement son jogging dans le quartier.



Les douze jurés, dont un seul homme noir, ont délibéré pendant plus de onze heures pour parvenir à ce verdict unanime. L’annonce a été saluée par des manifestants qui ont scandé le nom d’Ahmaud Arbery à l’extérieur du tribunal. Dans la salle, un membre de la famille a lancé un cri de joie quand Travis McMichael a été déclaré coupable.



Le 23 février 2020, le jeune homme de 25 ans, faisait un jogging dans cette localité côtière du sud-est des Etats-Unis quand il avait été pris en chasse par les trois hommes. Après une altercation, Travis McMichael avait ouvert le feu et tué le joggeur.



Une vidéo du drame, rendue publique près de trois mois plus tard, avait scandalisé les Etats-Unis et Ahmaud Arbery était devenu une icône du mouvement antiraciste Black Lives Matter (les vies noires comptent).



La dimension raciale de cette affaire, dans un Etat encore marqué par le racisme et la ségrégation, a longtemps été laissée de côté pendant le procès qui a duré plus d’un mois.



Les trois accusés sont par ailleurs inculpés pour crime raciste par la justice fédérale et seront jugés une nouvelle fois en février.