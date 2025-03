Etats-Unis : De violentes tempêtes et tornades font au moins 33 morts dans le centre et le Sud

Une catastrophe naturelle endeuille une nouvelle fois les Etats-Unis. Au moins 33 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées lors du passage de tornades et de violentes tempêtes dans le centre et le sud du pays, ont annoncé samedi les différentes autorités locales.

Venus du sud des Etats-Unis vendredi, ces épisodes violents sont progressivement montés vers la région des Grands Lacs, près de la frontière canadienne. Selon le site Poweroutage, environ 250.000 foyers étaient privés d’électricité samedi soir.

Des « tornades, orages et gros grêlons »

Les autorités de l’Etat du Missouri ont confirmé, sur X, 12 « décès liés aux tempêtes », ajoutant « travailler sans relâche pour venir en aide à ceux dans le besoin et évaluer les dommages ». Six personnes sont décédées dans le comté de Wayne, trois dans le comté d’Ozark, une dans celui de Butler, une dans le comté de Saint-Louis et une dans le comté de Jefferson, ont détaillé les autorités, qui ont parlé de « tornades, orages et gros grêlons ». Le gouverneur Mike Kehoe avait déclaré dès vendredi l’état d’urgence dans cet Etat, en prévision des tornades à venir.

Les intempéries qui se poursuivent ont fait 12 morts dans le Missouri, 8 au Kansas, 6 dans le Mississippi, 4 au Texas et 3 dans l’Arkansas.