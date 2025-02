États-Unis: Donald Trump à l’attaque des agences de l’ONU

47 % de l’aide humanitaire globale

Un moment "Société des Nations"

Pas de financements chinois ou européen ?



Un vent de panique semble souffler à Genève comme à New York, car personne ne semble en mesure de combler une réelle disparition de la participation américaine. « Je ne pense pas que l’on va assister à une vague de financement chinois ou européen », prédit Richard Gowan, « alors que l’économie chinoise traverse une période d’incertitude et l’Union européenne semble privilégier la modernisation de sa Défense et l’aide à l’Ukraine, en guerre sur le continent. »

Une signature presque anodine dans la valse des « executive orders » qui défilent sur le bureau du président des États-Unis . Le 3 février, Donald Trump a officialisé la fin du financement américain de l’Unrwa, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, le retrait de son pays du Conseil des droits de l’homme de l’organisation new-yorkaise et un « examen de toutes les institutions internationale » dont les « États-Unis sont membres et à qui elles fournissent un financement ».En clair, toutes les agences de l’ONU. Un véritable tremblement de terre pour l’institution. Il s’agit d’une menace directe, celle de voir le premier pourvoyeur de fonds des différentes agences onusiennes remettre en cause sa participation.L’année dernière, 47 % de l’aide humanitaire globale de l’ONU étaient financés par les autorités américaines, soit environ 14 milliards de dollars. « Les États-Unis étaient la fondation financière du système humanitaire ces dernières décennies, maintenant, on va voir ce qu’il se passe quand on retire les fondations d’une maison » résume, acerbe, Nathaniel Raymond, directeur exécutif du Humanitarian Research Lab, qui en plus de l’effondrement du système humanitaire, craint l’affaiblissement durable de l’ONU.Pour l’instant, l’impact financier sur les agences concernées par le décret reste mesuré. La participation américaine à l’Unrwa avait déjà été mis en pause par l’administration Biden. Quant à l’Unesco, si l’avenir des États-Unis au sein de l’instance doit se décider dans les trois prochains mois, un arrêt de la participation de Washington ne serait pas dramatique : « Les États-Unis se sont déjà retirés de l’Unesco auparavant et on sait que d’autres pays comme la Chine ou l’Arabie saoudite sont en mesure d’apporter des apports supplémentaires, et donc de faire avancer leur vision », détaille Richard Gowan, directeur ONU pour l’ONG International Crisis Group, qui ajoute : « et pour le Conseil des droits de l’homme, je ne pense pas que la différence sera très importante d’un point de vue financier ».Les États-Unis ne faisaient déjà pas partie des 47 États-membres de l’instance basée à Genève, mais se contentaient depuis l’année dernière d’un rôle d’observateur. « Les fonctionnaires onusiens savaient que cela allait arriver et il y a eu des préparations en coulisse pour tenter d’absorber les réductions budgétaires prévisibles », précise Richard Gowan.Mais la crainte au sein des différentes instances gouvernementales est que l’administration Trump ne s’arrête pas là. Car dans d’autres domaines, le financement américain semble nettement plus vital aux fonctionnements des agences. C’est le cas pour les opérations de maintien de la paix et les différentes agences humanitaires, comme le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HUCR) ou encore le Programme alimentaire mondial (PAM).Elise Stefanik, la candidate désignée par le président américain pour le poste d’ambassadrice à l’ONU, ne cache pas son mépris pour certaines d’entre elles. « L'argent de nos impôts ne devrait pas servir à soutenir des entités qui vont à l'encontre des intérêts américains, sont antisémites ou se livrent à la fraude, à la corruption ou au terrorisme », avait-elle lancé lors de son audience au Sénat américain le 21 janvier.Une rhétorique à laquelle Donald Trump a fait écho dans son décret, « l’antisémitisme » ou le sentiment « anti-israélien » supposée des agences de l’ONU, étant utilisés pour justifier le départ des États-Unis. Cet argumentaire pourrait être amené à se répéter dans les prochains mois. « On se demande où les attaques de Trump vont s’arrêter », explique Richard Gowan, « J'ai entendu des hauts fonctionnaires de l’ONU se demander si l’organisation était en train d’affronter un moment similaire à ce qu’il s’est passé avec la Société des Nations en 1930, lorsque toute l’organisation commence à s’effondrer ».Toutes les agences onusiennes ne sont pas dans le viseur de l’administration Trump. Mais si l’Unicef et Programme alimentaire mondial sont « efficaces » aux yeux Elise Stefanik, difficile de l’imaginer soutenir ardemment l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, ou d’accepter de financer des politiques d’égalité des genres.​Au sein des instances internationales aussi, les idéaux trumpistes pourraient faire leur chemin. « Cela fait 80 ans que nous nous appuyons sur les Nations unies, malgré leurs limites, pour continuer d’avoir des activités dans des zones difficiles, avec un consensus qu’aucune autre organisation intergouvernementale ne peut obtenir », souffle Nathaniel Raymond. « On est encore loin d’imaginer l'étendue des dégâts ».