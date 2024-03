États-Unis: Donald Trump demande le report de son procès pénal face à l’actrice X Stormy Daniels

Immunité totale ?

Parmi les quatre procès au pénal qui menacent Donald Trump , c’est le seul qui n’a pas encore été retardé, et ses avocats viennent de déposer une requête auprès de juge de Manhattan pour l’ajourner sine die.La campagne Trump fait tout pour qu’aucun procès ne débute avant l’élection présidentielle. Leur argument est simple : cette affaire liée aux 130 000 dollars versés pour acheter le silence d’une actrice porno ne peut pas commencer tant que la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur l’immunité présidentielle dont se prévaut Donald Trump.L’ancien président a déjà utilisé cet argument pour retarder son principal procès. Celui pour son rôle dans l’attaque du Capitole le 6 janvier, dont la date est également suspendue à cette décision de la Cour suprême. Donald Trump estime qu’il bénéficierait d’une immunité totale sur tous ses actes de président. Une première cour d’appel a déjà rejeté cet argument.Mais la Cour suprême a décidé de l’étudier et ses auditions ne s’ouvrent pas avant le 25 avril, soit un mois jour pour jour après la date à laquelle le procès de Manhattan est censé commencer . Le juge devrait annoncer dans la semaine s’il accepte ou non la demande de report.