États-Unis: Elon Musk et des investisseurs cherchent à prendre le contrôle d'Open AI

Quand Donald Trump avant annoncé un projet dans l’intelligence artificielle à 500 milliards de dollars dans lequel Sam Altman et Open AI étaient partie prenante, Elon Musk avait affirmé que l’argent n’était pas là. « Il y a dans le projet quelqu’un qu’Elon n’aime pas beaucoup » s’était simplement contenté de commenter Donald Trump. Un désamour qui semble aujourd'hui assez évident. Fort de la toute puissance qui lui confère sa proximité avec Donald Trump, le patron de Tesla appelle même Sam Altman « Scam Altman », c’est-à-dire « Altman l’arnaque », adoptant ainsi l’habitude du président de donner des surnoms dégradants à ses adversaires ou à ses cibles.Elon Musk, qui fait partie des cofondateurs d'OpenAI, s'en prend régulièrement à Sam Altman, à qui il reproche notamment d'avoir dévoyé la mission initiale de la start-up, axée sur un développement raisonné de l'IA. En décembre, il a ouvert un nouveau front judiciaire contre la star de la Silicon Valley, en demandant à la justice américaine de l'empêcher de se transformer en une entreprise entièrement à but lucratif.







Près de cent milliards de dollars, c’est que qu’Elon Musk propose pour acheter OpenAI, la société à l’origine de Chat GPT, l’intelligence artificielle générative la plus connue au monde. Cette offre intervient alors que son patron Sam Altman, entreprend de transformer la société en organisation à but lucratif, ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.Selon le Wall Street Journal et le New York Times, le consortium emmené par Elon Musk a proposé 97,4 milliards de dollars lundi au Conseil d'administration pour l'acquisition de l'entité.Il est de notoriété publique que les deux hommes se détestent. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, et qui appartient à Elon Musk , Sam Altman a décliné l'homme du milliardaire en lui proposant dans le même temps une somme dix fois inférieure pour racheter son réseau social. « Escroc » lui a répondu en un mot l’homme le plus riche du monde.