États-Unis: Joe Biden reconduit Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine

La Maison Blanche a annoncé ce lundi 22 novembre la reconduction de Jerome Powell comme président de la banque centrale américaine (Fed), pour un second mandat de quatre ans, un choix qui marque pour Joe Biden une volonté de continuité, mais aussi de consensus entre républicains et démocrates. Jerome Powell, 68 ans, dirige la puissante Réserve fédérale depuis 2018, après avoir été choisi par l'ancien président Donald Trump. Son action, notamment pendant la crise liée au Covid-19, avait été saluée à droite comme à gauche, mais certains progressistes avaient appelé à le remplacer, et sa nomination doit désormais être confirmée au Sénat.