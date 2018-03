Etats-Unis : L’auteur des attentats au colis piégé du Texas se suicide

L’homme blanc de 24 ans, dont les bombes artisanales ont fait deux morts et plusieurs blessés, « est mort », a annoncé Brian Manley, le chef de la police d’Austin, tôt mercredi matin au cours d’un point de presse. Il a refusé de dévoiler l’identité exacte du suspect.



Les forces de l’ordre ne sont toutefois pas sûres que le cauchemar soit complètement terminé.

«Nous craignons qu’il puisse y avoir d’autres colis piégés dans la nature », a déclaré Fred Milanowski, en charge de l’enquête pour l’ATF, l’agence fédérale qui régule les armes à feu et les explosifs. Il a demandé à la population d’être vigilante et de signaler tout objet suspect immédiatement.



Depuis trois semaines, des centaines d’agents de la police locale et fédérale étaient sur la trace du « poseur de bombe en série ».



Comme la population d’Austin, le président des États-Unis semblait soulagé mercredi matin. « LE POSEUR DE BOMBES PRÉSUMÉ D’AUSTIN EST MORT. Beau travail de la police et de tous ceux impliqués», a tweeté Donald Trump.



«La communauté d’Austin vient de vivre près de trois longues semaines », a renchéri Brian Manley.

Le jeune homme s’est fait exploser quand la police a tenté de l’arrêter.



Les forces de l’ordre avaient retrouvé sa voiture garée près d’un hôtel en dehors d’Austin.

Il a déclenché l’engin quand les membres d’un SWAT Team, un groupe d’intervention spécialisé de la police, ont tenté de le stopper alors qu’il essayait de prendre la fuite, a expliqué le chef de la police d’Austin.



Motivations inconnues



Les motivations du suspect restent inconnues, a précisé le chef de la police. Les premières victimes étaient noires ou hispaniques, faisant poindre un acte raciste.



Mais la quatrième explosion d’un paquet dimanche soir a blessé deux passants --deux hommes blancs-- et fait penser à la police que les cibles étaient choisies de manière aléatoire.



Des images vidéo ainsi que des témoignages avaient conduit la police sur sa piste durant les dernières 36 heures, a expliqué M. Manley.



KEYE, une chaîne de télévision locale, a montré des images d’une vidéo de surveillance d’un centre FedEx, où l’ont peut apercevoir selon elle le suspect en train de déposer un paquet.

On y voit un homme portant des gants et une casquette de baseball bleue qui couvre des cheveux blonds mi-longs, possiblement une perruque.



Cinq bombes



Depuis le 23 mars, l’auteur présumé des attentats avait réussi à faire exploser cinq colis, le dernier tôt mardi matin dans un centre de tri de FedEx, qui n’a fait qu’un blessé très léger.



Les précédents colis piégés ont tué deux Noirs, un homme de 39 ans le 2 mars et un jeune homme de 17 ans le 12 mars. Cette dernière explosion avait également blessé une femme. Plus tard le 12 mars, un autre colis piégé avait grièvement blessé une femme hispanique âgée de 72 ans.



Ces colis avaient été déposés directement devant les habitations. Dimanche, l’auteur des attentats a changé de modus operandi en déposant un colis piégé avec un fil déclencheur près d’une allée.



L’explosion a blessé deux passants.



Les autorités avaient promis une récompense à hauteur de 115.000 dollars pour toute information sur l’identité du ou des suspects, et appelé la population à lui communiquer tout enregistrement de vidéosurveillance.



Deux des quatre explosions ont coïncidé avec le grand festival culturel SXSW, qui se tenait du 9 au 18 mars, attirant 500 000 personnes dont de nombreuses célébrités dans cette ville de près d’un million d’habitants.



​Le Monde Etats-Unis