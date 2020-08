Etats-Unis: à quelques miles de la convention démocrate, Trump allume un contre-feu

Sur le tarmac, au pied de l'avion d’Air Force One, Donald Trump s’offre un mini-meeting de campagne, même si - dit-il - nous ne sommes pas censés tenir de meeting en ce moment. Peu importe, le président tient à occuper le terrain médiatique alors qu’à 130 kilomètres plus au sud, à Millwaukee débute la Convention démocrae.



Devant quelques centaines de partisans, le candidat républicain moque d’emblée les interventions pré-enregistrées de cette grand-messe largement virtuelle en raison du coronavirus. « Leurs discours sont enregistrés à l’avance, personne ne veut entendre un discours enregistré de Michelle Obama ! »



Et pendant près d’une heure, Donald Trump - très combatif - s’emploie à faire passer son rival centriste de 77 ans, « Joe l’endormi » comme il l’appelle, pour tenant d’une gauche radicale. Biden dit Trump, c’est le cheval de Troie du socialisme !





« Vous avez intérêt à aller voter parce que c’est l’élection la plus dangereuse qu’on ait jamais eu. Si les démocrates l’emportent, ce sera pire que le Venezuela ! »



En très mauvaise posture dans les sondages, le 45e président des Etats-Unis espère inverser la tendance, comme en 2016, en multipliant les déplacements et les contre-feux jusqu’à jeudi, dernier jour de la Convention democrate.