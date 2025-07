États-Unis : au moins 30 blessés après qu’un véhicule a foncé dans une foule

Au moins 30 personnes ont été blessées, dont sept dans un état critique, après qu’un véhicule non identifié a foncé dans une foule tôt samedi matin à Los Angeles, ont rapporté les médias locaux.



L’accident s’est produit vers 2 heures du matin (09h00 GMT) près de West Santa Monica Boulevard, dans un quartier connu pour ses salles de concert, à East Hollywood, selon les pompiers de Los Angeles (LAFD) cités par CNN.



Selon le service des pompiers, sept personnes ont été transportées dans un état critique, six ont subi des blessures graves, et dix se trouvent dans un état stable.