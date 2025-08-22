Thaïlande: l'ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra acquitté du crime de lèse-majesté

Il est sorti du tribunal avec un large sourire : innocenté, Thaksin Shinawatra, figure politique incontournable depuis 20 ans, échappe pour l’instant à la prison. Il était accusé d’avoir manqué de respect à la monarchie, lors d’une interview donnée à un média coréen en 2015.



« Le tribunal a rejeté les accusations portées contre Thaksin, estimant que les preuves présentées étaient insuffisantes », a déclaré son avocat Winyat Chatmontree, ce vendredi 22 août.



Renversé par un coup d’État en 2006, puis exilé pendant des années pour fuir des condamnations pour corruption, l’ancien Premier ministre de 76 ans était revenu en Thaïlande il y a tout juste deux ans.



Mais il n’est pas complètement tiré d’affaire. Début septembre, la justice doit se prononcer sur un autre dossier : Thaksin est accusé d’avoir simulé des problèmes de santé pour obtenir un traitement de faveur et éviter la prison lors de son retour en 2023.



Et le 29 août, la Cour constitutionnelle pourrait destituer sa fille, l’actuelle Première ministre Paetongtarn Shinawatra, accusée de manquements éthiques à la suite d’un scandale téléphonique.



Les prochaines semaines resteront donc déterminantes pour l’avenir du clan Shinawatra.