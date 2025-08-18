Zelensky annonce des discussions sur les "questions territoriales" lors d’une rencontre avec Poutine et Trump

Lors d’une rencontre à Washington avec Trump et les dirigeants européens, Zelensky a précisé que la réunion abordait des « points très sensibles », notamment les garanties de sécurité et les questions humanitaires.

« Ce qui est très important, c’est que toutes les questions sensibles — territoriales, etc. — seront discutées au niveau des dirigeants lors de la réunion trilatérale », a-t-il affirmé.

Selon Zelensky, Trump s’est engagé à tenter de mettre en place ce format. « Le président Trump va tenter d’organiser cette réunion et a indiqué que, qu’il y participe ou non, l’Ukraine serait heureuse que vous y assistiez », a-t-il ajouté.

Le président ukrainien a également exprimé sa gratitude pour l’implication des États-Unis dans les éventuelles garanties de sécurité ainsi que dans les questions humanitaires.

« C’est très important que les États-Unis envoient un signal aussi fort et soient prêts à offrir des garanties de sécurité », a-t-il souligné.

Ces déclarations interviennent après le sommet de vendredi dernier en Alaska entre Trump et le président russe Vladimir Poutine, la première rencontre entre dirigeants américain et russe depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022.

Trump a déclaré rechercher un accord de paix pouvant inclure des échanges territoriaux, tandis que Zelensky a insisté sur de solides garanties de sécurité et des mesures humanitaires lors de tout dialogue avec Moscou, excluant pour l’instant tout échange de territoires.

