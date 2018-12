Etats-Unis : début du "shutdown" faute d'accord budgétaire au Congrès

Les Etats-Unis sont entrés samedi 22 décembre en période de "shutdown", la paralysie partielle des administrations fédérales, après l'échec des tentatives de compromis entre le Congrès et la Maison Blanche sur le budget et le financement d'un mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump.



A partir de samedi à minuit (6 h en France), le financement des administrations n'est plus assuré et ces dernières doivent dans les prochains jours réduire leurs activités. Des centaines de milliers de fonctionnaires devraient être placés en congé sans solde et des ministères comme la Sécurité intérieure, la Justice, l'Intérieur ou encore le département d'État devraient être perturbés. Plus de 420 000 employés nécessaires au bon fonctionnement de l'État fédéral devraient continuer de travailler sans être payés aux échéances habituelles.



Malgré d'ultimes tractations, les parlementaires ne sont pas parvenus à sortir de l'impasse autour du financement de la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Les parlementaires du Sénat et de la Chambre des représentants ont remballé leurs affaires pour la soirée vendredi. Les travaux devraient reprendre samedi à midi (18 h en France). "Espérons que ce shutdown ne durera pas longtemps", a déclaré Donald Trump dans une vidéo postée sur Twitter.



Majorité démocrate à la Chambre en janvier



Pourtant, les positions des derniers jours ont semblé très éloignées. D'un côté, le président républicain, qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine son cheval de bataille, a fait savoir qu'il n'apposerait pas sa signature sur une loi budgétaire ne comprenant pas une enveloppe de 5 milliards de dollars pour payer le mur.



De l'autre, les élus démocrates, qui ne veulent absolument pas de ce mur. "Vous n'aurez pas le mur aujourd'hui, ni la semaine prochaine, ni le 3 janvier, quand les démocrates prendront le contrôle de la Chambre", a déclaré vendredi au Sénat le chef de file des démocrates, Chuck Schumer.



Le président américain s'était préparé à l'éventualité de ce shutdown. "J'ai annulé mon voyage à bord d'Air Force One en Floride pendant que nous attendons de voir si les démocrates nous aideront à protéger la Frontière Sud de l'Amérique", a-t-il tweeté vendredi en début de soirée.



Pour essayer de convaincre les parlementaires, Donald Trump s'est fendu d'une comparaison audacieuse vendredi matin. "Les démocrates essaient de minimiser le concept du mur, le qualifiant de dépassé. Mais le fait est que rien d'autre ne marchera, et cela est le cas depuis des milliers d'années. C'est comme la roue, il n'y a rien de mieux", a-t-il tweeté.