Etats-Unis: l'Obamacare, une nouvelle fois en sursis?

C’est une décision qui menace une loi emblématique et avec elle la couverture médicale de millions d’Américains. « Obamacare a été annulé par un juge très respecté », a immédiatement réagi la Maison Blanche qui ajoute : « Une fois de plus, le président demande au Congrès deremplacer cette loi et d'agir pour protéger les personnes atteintes de maladies préexistantes. »



Un communiqué qui illustre toute l’ambivalence du camp républicain : les conservateurs ont toujours voué la loi aux gémonies, mais l’obligation pour les assurances d’accepter de couvrir les personnes atteintes de maladies chroniques est une disposition du texte très populaire aux Etats-Unis.



Dans son communiqué, la Maison Blanche remarque d’ailleurs, comme pour rassurer les Américains : « Nous nous attendons à ce que cette décision soit portée devant la Cour suprême. En attendant, la loi reste en vigueur. »



Une Cour suprême différente



Les démocrates ont en effet annoncé leur intention de faire appel. La plus haute instance judiciaire du pays a déjà jugé à deux reprises le texte conforme à la Constitution, mais depuis la composition de la cour a changé. Donald Trump a nommé deux juges conservateurs. Leur avis sera déterminant.