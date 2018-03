Etats-Unis : l'évadé sénégalais arrêté dans un Coffee shop de Chicago

Sa cavale n'aura duré que deux jours. Mamadou Lamine Mbacké a été finalement retrouvé et arrêté par la police de l'immigration, après son évasion spectaculaire à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. Il a été appréhendé dans un Coffee shop de Chicago.



Décrit comme violent et ayant des liens avec le terrorisme, le Sénégalais de 31 ans avait réussi à tromper la vigilance des agents de l'immigration qui étaient chargés de le conduire en l'aéroport d'où il devait être déporté au Sénégal. Dans un communiqué l'ICE Mamadou Lamine Mbacké par les membres de l'équipe des opérations de poursuite de fugitifs et des agents d'intervention des forces américaines de l’immigration et des douanes, basés à Chicago.