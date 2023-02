États-Unis: la Maison Blanche ordonne aux agences fédérales de bannir l'application TikTok de leurs appareils sous 30 jours

Les agences fédérales américaines devront s'assurer que leurs appareils ne sont plus dotés de l'application de vidéos TikTok sous 30 jours, a ordonné lundi 27 février le Bureau de la gestion et du budget à la Maison Blanche (OMB).



Détenue par l'entreprise chinoise ByteDance, TikTok a été prise pour cible par les législateurs américains, qui considèrent l'application comme une menace à la sécurité nationale, et avaient interdit son usage sur les appareils des fonctionnaires dans une loi votée fin décembre.