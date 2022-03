États-Unis: la juge Kentanji Brown Jackson face aux attaques des républicains

Les chaînes d’information américaines n’en manquent pas une miette. Toute la journée et même le soir, celle qui devrait être la première femme noire à siéger dans la plus haute juridiction américaine répond aux questions qui lui sont posées sur sa philosophie du droit, sur les décisions qu’elle a rendues en tant que juge ou sur son parcours d’avocate.



Les républicains attaquent sur tous les fronts

Pendant que les démocrates louent ses qualités, les républicains attaquent sur tous les fronts : sa défense de détenus de Guantanamo en tant qu’avocate de l’aide juridictionnelle, ses soutiens politiques ou l’influence de ses croyances religieuses. Les plus conservateurs lui demandent de se justifier sur ses jugements, qu’ils estiment trop cléments contre des personnes qu’elle a pourtant condamnées pour pédopornographie. C’est le cas de l’élu trumpiste du Missouri Josh Hawley ou du Texan Ted Cruz.



Exercice partisan

Ce dernier a étudié le droit avec Ketanji Brown Jackson. Ils ne sont manifestement pas restés très bons amis. Il l’accuse aussi d’embrasser la théorie critique de la race, étudiée au niveau universitaire, mais dont les républicains affirment qu’elle est enseignée à l’école. C’est devenu l’un de leurs arguments électoraux. La candidate choisie par Joe Biden explique que le travail d’un juge n’est pas de faire de la politique. Ça, c’est le métier des sénateurs. Lesquels se font manifestement un plaisir de se livrer à cet exercice partisan et d’éprouver le calme de Ketanji Brown Jackson. Les auditions continuent ce mercredi au Sénat.