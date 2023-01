États-Unis: la police de Memphis démantèle l'unité impliquée dans la mort de Tyre Nichols

Samedi, la police de Memphis a déclaré dans un communiqué qu' « il est dans l'intérêt de tous de démanteler définitivement l'unité Scorpion » à laquelle appartenaient les cinq policiers accusés d'avoir battu à mort Tyre Nichols. « Les policiers actuellement affectés à l'unité ont donné leur accord sans réserve », ajoute le communiqué.



La famille de Tyre Nichols, qui avait demandé le démantèlement immédiat de l'unité, a salué cette décision via un communiqué de ses avocats, la jugeant « à la fois appropriée et proportionnelle à la mort tragique de Tyre Nichols, mais aussi « décente et juste pour tous les citoyens de Memphis ». « Nous espérons que d'autres villes prendront des mesures similaires avec leurs unités de police (des quartiers difficiles) dans un avenir proche afin de commencer à générer une plus grande confiance dans leurs communautés », a ajouté la famille.



L’avocat Ben Crump était allé jusqu’à qualifier cette unité de groupe criminel et groupe de répression. « Cette tragédie était prévisible. Nous avons la conviction qu’il y avait une tendance à la violence et Tyre est mort parce que cette pratique n’a pas été contrôlée ! »



Auparavant, la responsable de la police Cerelyn Davis, qui avait créé cette unité, a rapporté que Scorpion avait remporté des succès à ses débuts, en particulier la baisse de la criminalité en 2022 après un nombre record de 345 homicides l'année précédente, qui avait suscité « un tollé », selon elle.



Scorpion, qui signifie Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods (Opération Crimes de Rue pour la Restauration de la Paix dans nos Quartiers), avait pour but de « réduire la violence armée, d'être visible dans les communautés et d'impacter la hausse de la criminalité », a-t-elle déclaré sur CNN.



L’année dernière, la ville saluait leur efficacité. Aujourd’hui, la cheffe de la police veut une enquête interne. « Croyez-le ou non, l’année dernière ces policiers ont eu de très bons résultats. Mais ce qui vient de se passer est la preuve qu’il y a une faille au sein de cette unité. »