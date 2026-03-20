Etats-Unis : le célèbre acteur Chuck Norris est décédé ce vendredi à 86 ans

Le célèbre acteur américain et ex-champion du monde de karaté, Chuck Norris, est décédé ce vendredi 20 mars. Né en 1940, il est décédé à 86 ans après avoir été hospitalisé à Hawaii (USA) pour un malaise, selon plusieurs médias de son pays.



Carlos Ray Norris, de son vrai nom, s'est révélé comme un redoutable pratiquant d'arts martiaux et a remporté le titre de champion du monde poids moyen de karaté de 1968 à 1974. Il rentre en 1972 dans le monde du cinéma grâce à une scène devenue mythique, au cours de laquelle il affronte Bruce Lee au sein du Colisée de Rome pour "La Fureur du Dragon". Il se dirige ensuite vers la télévision et devient Cordell Walker, un ranger du Texas, pendant 8 saisons et plus de 200 épisodes de "Walker Texas Ranger".



Sa popularité s'est aussi construite sur Internet, où les populations lui attribuaient des capacités surhumaines. Chrétien fervent et membre actif du Parti Républicain, il a soutenu de nombreux candidats conservateurs au fil des décennies, dont Donald Trump. Il était marié à Gena O'Kelley depuis 1998 et était père de cinq enfants.