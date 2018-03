États-Unis : le sénégalais El Hadji Seydou Diop condamné à la prison à vie

Le sénégalais El Hadji Seydou Diop va passer le reste de sa vie en prison. La Cour supérieure du comté de Wake l’a condamné à la perpétuité pour le meurtre de sa femme, Aminata Dramé et à 20 ans pour celui de leur fille, Fatima Diop. Son procès qui a démarré le 19 mars dernier a pris fin ce lundi.



L’accusation, Seydou Diop, 55 ans, a étranglé son épouse, 40 ans, et leur fille, 2 ans, avant de publier les photos sur Facebook. Il avait plaidé non coupable pour les deux meurtres.