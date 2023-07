États-Unis: polémique autour d’un projet de barrière sur le Rio Grande pour dissuader les migrants

Ce projet présenté le 6 juillet par le gouverneur républicain du Texas, le très droitier Greg Abbott, prévoit d'installer des bouées flottantes de grande dimension sur le fleuve pour dissuader ces migrants, surnommés en espagnol les « espaldas mojadas » (dos mouillés) de tenter la traversée.



« Cette installation commence dès aujourd'hui », avait annoncé le gouverneur sur son compte Twitter vendredi, affichant des photographies de camions transportant de grandes bouées orange.



Le Rio Grande, qui naît dans les montagnes rocheuses au Colorado (ouest) avant de traverser le Nouveau-Mexique et le Texas pour se jeter dans le golfe du Mexique (sud-est), fait office de frontière naturelle et internationale entre les États-Unis et le Mexique sur environ 2 000 km. Au Mexique, on le nomme le Rio Bravo. Il est d'ailleurs régi par des traités entre ces deux pays.



« Ces bouées vont éviter que les personnes s'approchent de la frontière. Et ce processus commence plus ou moins tout de suite », avait aussi annoncé le gouverneur lors de sa conférence de presse.



Lone star, le dernier programme anti-migrants d'une longue série

Ce dispositif entre dans le cadre de l'opération Lone Star mise en place par Greg Abbott au printemps 2021 pour endiguer « la crise migratoire » à la frontière. Lone Star succède aux opérations Linebacker en 2005, Rio Grande en 2006, Border Star en 2007 ou encore Strong Safety en 2013. En tout, le Texas a connu neuf programmes en vingt ans pour bouter les migrants illégaux hors de son territoire, mis en place par les gouverneurs républicains Rick Perry puis Greg Abbott.





« Défendre ses frontières »

Steve McCraw, directeur du département en charge de la sécurité publique, a pour sa part précisé lors de cette conférence que le système visait à dissuader les migrants de tenter la traversée et de se noyer - quatre personnes se seraient noyées la semaine passée selon le gouverneur- et qu'il serait déployé sur approximativement 300 mètres à la hauteur d'un point de passage appelé Eagle Pass.



Le gouverneur Greg Abbott accuse régulièrement le président démocrate Joe Biden de ne pas prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'arrivée de flots de migrants en provenance du Mexique, et a annoncé qu'il prendrait lui-même des mesures.



L'administration fédérale américaine n'avait pas immédiatement réagi à cette annonce, mais un entrepreneur local a pris les devants samedi pour tenter de bloquer la mesure. Jessie Fuentes, propriétaire d'Epi's Canoe and Kayak Team, société organisant notamment des tours en kayak, a saisi la justice « car le site prévu pour l'installation de ces bouées se trouve exactement là où il organise ses activités et cela va porter atteinte à ses opérations », a déclaré à l'AFP son avocat, Carlos Flores. Selon lui le gouverneur n'est pas « compétent » et ce type d'installation exige une autorisation fédérale.



Le gouverneur pour sa part a répondu sur Twitter que l'État du Texas avait « le droit constitutionnel de défendre ses frontières ».