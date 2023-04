Etats-Unis: un incendie dans une ferme tue 18 000 vaches au Texas

Quelque 18.000 vaches ont péri dans l'explosion d'une exploitation laitière au Texas, dans le sud des Etats-Unis, jeudi. Une personne, un ouvrier agricole, a été blessée. Le shérif du comté de Castro, Sal Rivera, a déclaré à la chaîne CBS d'Amarillo qu'un système d'évacuation du fumier des étables pourrait avoir été en «surchauffe». Le méthane a pu «s'enflammer et se répandre ensuite avec l'explosion et l'incendie». Une enquête a été ouverte. «Il s'agit de l'incendie de ferme le plus meurtrier pour le bétail de l'histoire du Texas et l'enquête et le déblaiement risquent de prendre du temps», a déclaré le commissaire à l'agriculture du Texas, Sid Miller, dans un communiqué.