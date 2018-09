États-Unis : un million de personnes évacuées avant l’arrivée de l'ouragan Florence

Des files impressionnantes sur l'autoroute, toutes dans le même sens. Aux États-Unis, la population des villes de la côte Est fuit vers les terres pour éviter la violence de l'ouragan Florence, qui se prépare. Plus d'un million de personnes sont appelées à évacuer, certains emportent tout ce qu'ils peuvent. Avec des planches de bois et des vis, d'autres essaient de protéger leurs boutiques. Commerçants et particuliers préparent également des sacs de sable pour les mettre devant les entrées de maisons et essayer de bloquer l'eau. Par endroit, elle pourrait monter jusqu'à 63 cm. Des vents à plus de 200 km/h en prévision L'ouragan Florence pourrait entraîner des pluies diluviennes et des rafales à plus de 200 km/h. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie sont les trois États les plus exposés à l'ouragan Florence, qui devrait atteindre les côtes dans la nuit du 12 au 13 septembre.