Eumeu Séne : "Même si Balla Guéye bat Modou Lô, je ne l’affronterais pas

Le nouveau roi des arènes, Eumeu Sène a été très clair sur ce qui est de ses potentiels adversaires. Le lutteur de Pikine souligne qu’il ne croisera pas le fer avec Balla Gaye 2.

«Je ne lutterai plus avec Balla Gaye 2. Je l’ai battu à deux reprises, donc le fils de Double Less est un vieux souvenir pour moi », dit-il. « Il n’a qu’à chercher ailleurs. Même s’il bat Modou Lô, je ne l’affronterais pas », jure-t-il, soulignant avoir du « respect pour les Sénégalais » et qu'il ne reviendra pas sur sa parole.